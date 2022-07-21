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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Мостовой напомнил, что Карпин в своё время вообще не хотел возвращаться в Россию

21 Июля 2022 • 21:46 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
3.05 3.55 2.25
23.07 20:00

В свое время Александр Мостовой и Валерий Карпин поднимали репутацию российского футбола в Испании, с их именами связано немало славных моментов в истории клубов «Сельта» и «Реал Сосьедад». Как пояснил Мостовой, в Испании было настолько хорошо, что его приятель Валерий Карпин даже не хотел возвращаться в Россию. Но в 2008 году все же решился на это, став гендиректором «Спартака». Это был чистый экспромт, считает Мостовой, так как никаких документов или образования на такую должность у Карпина не было.

- Карпин даже в России не хотел жить, но потом его кто-то надоумил: «Не хочешь пойти в «Спартак»? Там как раз сейчас власть меняется». И он стал гендиректором, - цитирует Мостового Sport24.

Сейчас Карпин является главным тренером российской сборной по футболу.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Валерий Карпин Александр Мостовой
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