Экс-арбитр Федотов прокомментировал удаление Черникова в матче «Краснодар» - «Спартак»

Бывший арбитр ФИФА Игорь Федотов прокомментировал работу судей на матче 2-го тура РПЛ «Краснодар» - «Спартак».

«Краснодар» абсолютно прав в том, что хочет добиться разъяснений данных эпизодов. Нужно отменять красную карточку Черникову, он получил ее незаслуженно», — приводит слова Федотова «РБ Спорт».

По мнению эксперта, в моменте с удалением игрока «Краснодара» полузащитник «Спартака» Виктор Мозес симулировал и демонстрировал актерскую игру.

Федотов заявил, что ждет объяснений от экспертно-судейской комиссии по всем эпизодам.

«Спартак» разгромил «Краснодар» во втором туре РПЛ со счетом 4:1.