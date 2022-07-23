У Вячеслава Литвинова нет претензий к арбитру

Защитник «Краснодара» Вячеслав Литвинов поделился впечатлениями от матча со «Спартаком» (4:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Во время матча казалось, что «Краснодар» категорически не был согласен с решениями судьи Левникова. Сейчас после того, как прозвучал финальный свисток, эмоции чуть-чуть улеглись. Согласны ли с решениями Левникова сегодня?

- По поводу удаления там была отмашка. Может там и есть красная. Я не разбирал момент и не могу сказать. Но все остальные моменты, все, что там было, может какие-то моменты и можно был свистеть, но прямо такого грубого нарушения от судьи я не увидел, чтобы он в одну сторону свистел или другую. Более-менее судья нормально работал.