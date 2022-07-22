Прогноз на матч «Краснодар» - «Спартак» от Бубнова

Футбольный эксперт Александр Бубнов, поигравший в свое время за сборную СССР и столичный «Спартак», высказался относительно гостевой встречи «красно-белых» против «Краснодара» в рамках второго тура Премьер-лиги.

«Спартак» сумел в меньшинстве спасти игру в Грозном. Психологическое состояние у «красно-белых» лучше, что и станет ключевым фактором. 1:2», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Матч пройдет в Краснодаре в субботу, 23 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В первом туре чемпионата России «Краснодар» сыграл вничью с «Факелом» (2:2), а «Спартак» расписал мировую с «Ахматом» (1:1).