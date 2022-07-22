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Прогноз на матч «Краснодар» - «Спартак» от Бубнова

22 Июля 2022 • 11:07 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
3.05 3.55 2.25
23.07 20:00

Футбольный эксперт Александр Бубнов, поигравший в свое время за сборную СССР и столичный «Спартак», высказался относительно гостевой встречи «красно-белых» против «Краснодара» в рамках второго тура Премьер-лиги.

«Спартак» сумел в меньшинстве спасти игру в Грозном. Психологическое состояние у «красно-белых» лучше, что и станет ключевым фактором. 1:2», - приводит слова Бубнова Sportbox.

Матч пройдет в Краснодаре в субботу, 23 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени.

В первом туре чемпионата России «Краснодар» сыграл вничью с «Факелом» (2:2), а «Спартак» расписал мировую с «Ахматом» (1:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Александр Бубнов
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КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА
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