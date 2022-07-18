Макарчук: «Не жалею, что не перешёл в «Спартак»

Футболист «Сочи» Артём Макарчук не жалеет о том, что не перешёл в московский «Спартак». Напомним, что центральный защитник мог перебраться в стан «красно-белых» из «Балтики», но в итоге оказался в «Сочи».

«Жалею ли я о несостоявшемся переходе в «Спартак»? Нет. Туда два раза не зовут? Ничего страшного. Зачем говорить о «Спартаке», если это было давно?», – цитирует футболиста Sport 24.

В прошлом сезоне Макарчук провёл за «Сочи» 10 матчей в Российской премьер-лиге, где отметился двумя забитыми голами. 26-летний защитник также начал в основе матч первого тура нового сезона против «Торпедо», который закончился выездной победой подопечных Вадима Гаранина со счётом 3:1.