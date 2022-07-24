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Четыре игрока, благодаря которым «Спартак» впервые победил при молодом Абаскале

24 Июля 2022 • 09:10 Комментировать
Краснодар
1:4
Спартак Москва
окончен

Оценки красно-белым футболистам Гильермо Абаскаля

Вот и случилась первая победа Гильермо Абаскаля на территории России. После разгрома от «Зенита» и ничьей с «Ахматом» - разнос «Краснодара». Матч на юге России ожидания оправдал в полной мере. «Спартак» и «Краснодар» всегда играют открыто, остро, результативно, что в очередной раз и доказали. Много красивых моментов, голов и много футболистов можно выделить в составе красно-белых. Мы остановимся на четырех: Зобнин, Промес, Хлусевич и Мозес.

Статистика матча: владение мячом – 54:46, удары по воротам – 14:19, в створ – 3:8, угловые – 5:7. «Евро-футбол.ру» переварил игру и выставил субъективные оценки футболистам Гильермо Абаскаля.

 

Протокол игры  
Краснодар1:4Спартак Москва
  35'Зобнин Роман (0:1)
  46'Промес Куинси (0:2)
  53'Бородин Сергей Алексеевич (0:3)
(1:3) Сперцян Эдуард60'  
  83'Мозес Виктор (1:4)
Сафонов МатвейПетров Сергей 46' (Рамирес Кристиан ( 46') Волков Сергей Евгеньевич 81' (Сулейманов Магомед-Шапи ( 81') Бородин Сергей Алексеевич  24'Литвинов ВячеславЧерников Александр  37'Баньяц Михайло 81' (Ахметов Ильзат ( 81') Ионов Алексей 60' (Манелов Ираклий ( 60') Сперцян ЭдуардОлусегун ОлакунлеКордоба Джон 40' (Якимов Вячеслав ( 40')
Запасные: Самко ВладиславИсаенко ОлегАгкацев СтаниславПивоваров ДмитрийКокоев ДавидСухорученко Михаил
Селихов Александр  87'Денисов ДаниилЧернов НикитаДжикия Георгий 69' (Кофрие Максимилиано ( 69') Хлусевич Даниил 88' (Классен Леон ( 88') Мартинс Кристофер  26' 56' (Пруцев Данил ( 56') Литвинов Руслан  49' 56' (Умяров Наиль ( 56') Зобнин РоманМозес Виктор 88' (Зиньковский Антон ( 88') Промес КуинсиСоболев Александр Сергеевич  20'
Запасные: Маслов ПавелНиколсон ШамарВолков МихаилМаксименко АлександрРассказов НиколайИгнатов Михаил
23 июля. Стадион "Краснодар" (Краснодар).

Максимальное количество баллов - 10 (оценка в начале матча - 6,0).

«СПАРТАК» МОСКВА

АЛЕКСАНДР СЕЛИХОВ – 5,5. Два сейва на один пропущенный гол, не самая лучшая игра на выходах. Селихов решил поддержать тренд результативного футбола, «Краснодар» больше сам промахивался, чем спасал голкипер. 

РУСЛАН ЛИТВИНОВ – б/о. За 56 минут игрового времени ничего не показал, хотя вышел на родную позицию в центр поля.

ГЕОРГИЙ ДЖИКИЯ – 6,0. Оборона «Спартака» продолжает грешить в любом сочетании. Джикия самоотверженно работал в тройке защитников, отметился классной игрой на опережении, но пожары у ворот Селихова возникали периодически.

НИКИТА ЧЕРНОВ – 5,5. Дал пробить Волкову из опасной позиции, дважды попался на дриблинг соперника, непосредственно создавая суматоху у ворот. Но и полезен был – три отбора, 2 перехвата и 2 заблокированных удара.

ДАНИИЛ ХЛУСЕВИЧ – 7,5. За Даниила просто хочется порадоваться, матчи на правом краю обороны у него вообще не получались. Слева был неплох и даже опасен – создал голевой момент, отметившись ассистом и двумя обостряющими передачами, неплохо противостоял Ионову, совершив два отбора.

КРИСТОФЕР МАРТИНС – б/о.

РОМАН ЗОБНИН – 8,5. Наверное, лучший матч Зобнина за последний год. Наконец-то Роман своим хаотичным передвижениям добавил смысла. Получилось шикарно – гол забил, заставил Бородина срезать мяч в свои ворота – это из протокольных действий. А в остальное время шикарно обострял с левого края (6 передач) на пару с Хлусевичем вчистую выиграв фланг.

ДАНИИЛ ДЕНИСОВ – 4,0. Правую бровку утюжил Денисов и там место будто заколдовано на неудачи. Момент отличный Даниил не реализовал, пенальти привёз, пусть разговоры о прижатой/неприжатой руке порядком поднадоели.

ВИКТОР МОЗЕС – 7,5. В любой ситуации держит марку Мозес. Не блистал весь матч, а потом воспользовался усталостью соперника и с помощью Пруцева организовал шикарную атаку, забив гол. Дважды обострял сольным проходом по флангу, удалил Черникова. Мастер.

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КУИНСИ ПРОМЕС – 7,5. У Промеса тоже всё по расписанию. Весь матч очень активно перемещался, покрыв абсолютно весь фронт атаки. Две ключевые передачи, два удара в створ ворот, вытекшие в один гол и один суперсейв Сафонова.

АЛЕКСАНДРА СОБОЛЕВ – 6,0. По старанию и борьбе Соболев тоже был неплох, однажды своей передачей даже создал момент хороший, но такое количество своих шансов хотя бы в один гол преобразовывать нужно. Особенно запомнился чистейший выход 1 на 1, который Александр благополучно загубил.

ДАНИЛ ПРУЦЕВ – б/о. Записал в актив голевую передачу, грамотно поддержав порыв Мозеса, но более ничем не отметился.

НАИЛЬ УМЯРОВ – б/о.

МАКСИМИЛИАНО КОФРИЕ – б/о.

АНТОН ЗИНЬКОВСКИЙ – б/о.

ЛЕОН КЛАССЕН – б/о.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Краснодар Гильермо Абаскаль
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