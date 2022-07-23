Сторожук извинился перед болельщиками «Краснодара»

В матче второго тура российского чемпионата Премьер-лиги «Краснодар» принимал дома «Спартак» и крупно проиграл со счетом 1:4. Наставник «Краснодара» Александр Сторожук прокомментировал итоги встречи, извинившись перед поклонниками клуба. Он посетовал на удаление, из-за которого команда осталась вдесятером еще в первом тайме.

- До удаления превосходили соперника. Все проходило, как и планировали. Но тяжело предвидеть такие ситуации. Хочу извиниться за этот матч перед болельщиками. Будем работать, - заявил Сторожук в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре «Краснодар» сыграет в гостях с «Уралом», матч пройдет 29 июля.