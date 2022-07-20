Крыховяк покинул «Краснодар», не став прощаться с партнёрами

Полузащитник «Аль-Шабаб» Гжегож Крыховяк не стал прощаться с одноклубниками по «Краснодару». Об этом сообщил «Матч ТВ».

Футболист вернулся в расположение «Краснодара» в текущее межсезонье из греческого АЕКа, за который выступал с марта этого года после приостановки контракта с российским клубом. Крыховяк принял участие нескольких тренировках и в одном товарищеском матче за краснодарскую команду.

По информации источника, когда 32-летний игрок прибыл в команду, он ни с кем не контактировал, а как только согласовал условия трудового договора с «Аль-Шабабом», сразу уехал, не став прощаться.