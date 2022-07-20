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Крыховяк покинул «Краснодар», не став прощаться с партнёрами

20 Июля 2022 • 16:15 Комментировать (1)
Краснодар
...
Спартак Москва
3.05 3.55 2.25
23.07 20:00

Полузащитник «Аль-Шабаб» Гжегож Крыховяк не стал прощаться с одноклубниками по «Краснодару». Об этом сообщил «Матч ТВ».

Футболист вернулся в расположение «Краснодара» в текущее межсезонье из греческого АЕКа, за который выступал с марта этого года после приостановки контракта с российским клубом. Крыховяк принял участие нескольких тренировках и в одном товарищеском матче за краснодарскую команду.

По информации источника, когда 32-летний игрок прибыл в команду, он ни с кем не контактировал, а как только согласовал условия трудового договора с «Аль-Шабабом», сразу уехал, не став прощаться.

 

 

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Аль-Шабаб Гжегож Крыховяк
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КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА
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