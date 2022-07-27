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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» оштрафован на 200 тысяч рублей

27 Июля 2022 • 16:45 Комментировать
Краснодар
1:4
Спартак Москва
окончен

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза оштрафовал на 200 тысяч рублей «Краснодар». Причина - появление «постороннего лица» в судейской комнате в домашнем для «быков» матче против московского «Спартака». В той игре «Краснодар» проиграл с крупным счетом, при этом арбитр Кирилл Левников вынес несколько спорных решений, в том числе и удаление в составе хозяев уже в первом тайме.

В итоге «Краснодар» проиграл со счетом 1:4, а Сергей Галицкий, президент «Краснодара», решил устроить арбитрам допрос с пристрастием и явился к ним в комнату. Но ничего, кроме штрафа, ему это не принесло. Также клуб условно наказан проведением на нейтральном поле одного домашнего матч до конца сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Сергей Галицкий
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