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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Черников: «Матч со «Спартаком» опустошил меня»

26 Июля 2022 • 00:00 Комментировать
Краснодар
1:4
Спартак Москва
окончен

Хавбек «Краснодара» Александр Черников стал одним из антигероев команды в провальном матче второго тура российской Премьер-лиги против «Спартака». «Быки» быстро, еще в первом тайме, остались вдесятером и пропустили в итоге целых четыре гола.

«Спартак» столь много не забивал в гостевом матче с далекого апреля 2018 года. Черников, получивший уже четыре красные карточки за последний год, посыпает голову пеплом.

- Вышел с настроем выигрывать каждый мяч, каждое единоборство. Я сам мог упасть в моменте с борьбой против Мозеса. Но у меня даже не было такого в мыслях. После матча со «Спартаком» я ничего не сказал команде. Я был опустошён. Даже не мог слова сказать, - цитирует игрока Youtube-канал «Коммент.Шоу».

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Черников
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