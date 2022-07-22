Филимонов: Романцев говорил, что пас ради паса — не нужен

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов рассказал, чего требовал от команды Олег Романцев, когда возглавлял «красно-белых».

«Не нужен мелкий пас ради мелкого паса, говорил Романцев. Если есть возможность вывести партнера к воротам длинной прямой передачей, то делайте ее!» — приводит слова Филимонова «Спорт Уик-Энд».

Экс-игрок отметил, что футболисты тоже подбирались рационально, были ведь не только очень техничные игроки, с одной стороны, например, Василий Баранов и Сергей Горлукович, а с другой — Илья Цымбаларь, у каждого имелись свои сильные качества.

Под руководством Романцева «Спартак» восемь раз становился победителем чемпионата России.