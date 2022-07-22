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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Филимонов: Романцев говорил, что пас ради паса — не нужен

22 Июля 2022 • 23:32 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
3.05 3.55 2.25
Через 19 ч. 36 мин.

Бывший вратарь «Спартака» Александр Филимонов рассказал, чего требовал от команды Олег Романцев, когда возглавлял «красно-белых».

«Не нужен мелкий пас ради мелкого паса, говорил Романцев. Если есть возможность вывести партнера к воротам длинной прямой передачей, то делайте ее!» — приводит слова Филимонова «Спорт Уик-Энд».

Экс-игрок отметил, что футболисты тоже подбирались рационально, были ведь не только очень техничные игроки, с одной стороны, например, Василий Баранов и Сергей Горлукович, а с другой — Илья Цымбаларь, у каждого имелись свои сильные качества.

Под руководством Романцева «Спартак» восемь раз становился победителем чемпионата России.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Олег Романцев Сергей Горлукович Илья Цымбаларь Александр Филимонов Василий Баранов
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