Губерниев: «Я жду от «Краснодара» продолжения всего того, что они делали в прошлом году»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ, в котором «Краснодар» примет на своём поле «Спартак».

Журналист поддержал «быков», выразив надежду на то, что «Краснодар» продолжит демонстрировать ту же игру, которую показывал под занавес прошлого сезона.

«Команда с нашими воспитанниками демонстрировала хороший футбол. В этом смысле хочу поддержать Галицкого. Матч будет очень интересный. Пусть победит сильнейший», — приводит слова Губерниева «Спорт-Экспресс».

Напомним, матч «Краснодар» — «Спартак» состоится сегодня, 23 июля. Начало — в 20:00 по московскому времени.