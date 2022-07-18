Полузащитник «Спартака» Урунов не готов пойти на снижение зарплаты в новом клубе

Полузащитник «Спартака» Остон Урунов не хочет идти на снижение заработной платы после возможного перехода в новый клуб, сообщает Metaratings.

По информации источника, 21-летний футболист имеет три-четыре варианта продолжения карьеры, однако финансовый вопрос не позволяет «Спартаку» расстаться со своим игроком.

Сообщается, что «красно-белые» не хотят платить Урунову всю его зарплату, а клубы-претенденты не способны удовлетворить финансовые запросы футболиста.

Ранее сообщалось, что Урунов может продолжить карьеру в корейском клубе.

Минувший сезон полузащитник провёл в составе «Уфы» на правах аренды, не отметившись результативными действиями в 17 проведённых встречах.