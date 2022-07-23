Зобнин: «Сперва было тяжело»

В матче второго тура российской Премьер-лиги «Краснодар» принимал дома московский «Спартак», и уже в первом тайме «быки» остались вдесятером после удаления Александра Черникова. Это случилось сразу после того, как Роман Зобнин вывел «Спартак» вперед.

А в итоге московский клуб одержал уверенную победу с крупным счетом - первую в текущем сезоне. Зобнин, признанный лучшим игроком матча, поделился своим мнением о событиях игры. По его словам, сперва играть было сложно.

- Первые минуты были тяжелыми. Связываю это с тем, что тяжело добирались в Краснодар. Но потом забили гол. А удаление перевернуло ход матча, - заявил Зобнин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре российского чемпионата Премьер-лиги «Спартак» примет дома новичка РПЛ «Оренбург». Этот матч пройдет 31 июля.