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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Зобнин: «Сперва было тяжело»

23 Июля 2022 • 22:32 Комментировать
Краснодар
1:4
Спартак Москва
окончен

В матче второго тура российской Премьер-лиги «Краснодар» принимал дома московский «Спартак», и уже в первом тайме «быки» остались вдесятером после удаления Александра Черникова. Это случилось сразу после того, как Роман Зобнин вывел «Спартак» вперед.

А в итоге московский клуб одержал уверенную победу с крупным счетом - первую в текущем сезоне. Зобнин, признанный лучшим игроком матча, поделился своим мнением о событиях игры. По его словам, сперва играть было сложно.

- Первые минуты были тяжелыми. Связываю это с тем, что тяжело добирались в Краснодар. Но потом забили гол. А удаление перевернуло ход матча, - заявил Зобнин в эфире телеканала «Матч ТВ».

В следующем туре российского чемпионата Премьер-лиги «Спартак» примет дома новичка РПЛ «Оренбург». Этот матч пройдет 31 июля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Роман Зобнин
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окончен Оренбург 3:0 Урал
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