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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» с насмешкой отреагировал на прогноз Черданцева

25 Июля 2022 • 06:12 Комментировать (1)
Краснодар
1:4
Спартак Москва
окончен

Днем ранее известный футбольный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз относительно перспектив московского «Спартака» в нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги. Он заявил, что «красно-белые» не смогут стать чемпионами в текущей кампании.

На этот прогноз отреагировала пресс-служба столичного клуба со словами: «Ура! Красно-белые, собираемся у Гладиатора в мае».

Стоит отметить, что Черданцев известен своими неточными прогнозами. Зачастую комментатор ошибается, и все происходит наоборот.

В стартовых двух турах Премьер-лиги «Спартак» набрал четыре балла. Подопечные Гильермо Абаскаля сыграли вничью с «Ахматом» (1:1) и разгромно победили «Краснодар» (4:1).

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Георгий Черданцев
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