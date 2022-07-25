«Спартак» с насмешкой отреагировал на прогноз Черданцева

Днем ранее известный футбольный комментатор Георгий Черданцев дал прогноз относительно перспектив московского «Спартака» в нынешнем розыгрыше российской Премьер-лиги. Он заявил, что «красно-белые» не смогут стать чемпионами в текущей кампании.

На этот прогноз отреагировала пресс-служба столичного клуба со словами: «Ура! Красно-белые, собираемся у Гладиатора в мае».

Стоит отметить, что Черданцев известен своими неточными прогнозами. Зачастую комментатор ошибается, и все происходит наоборот.

В стартовых двух турах Премьер-лиги «Спартак» набрал четыре балла. Подопечные Гильермо Абаскаля сыграли вничью с «Ахматом» (1:1) и разгромно победили «Краснодар» (4:1).