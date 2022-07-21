Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бузникин прокомментировал переход Ахметова в «Краснодар»

21 Июля 2022 • 16:11 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
3.05 3.55 2.25
23.07 20:00

Представитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин прокомментировал подписание полузащитника Ильзата Ахметова.

«Русский футбольный рынок достаточно ограничен. Любой футболист, который имеет игровой бэкграунд и может помочь команде, — это здорово», — цитирует Бузникина Sport 24.

Специалист отметил, что говорить об этом является прерогативой генерального директора клуба.

24-летний Ахметов покинул ЦСКА после окончания прошлого сезона Российской премьер-лиги на правах свободного агента. Он выступал за «армейцев» с 2018 года, перебравшись из «Рубина». В текущее трансферное окно полузащитник заключил контракт с «Краснодаром».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Максим Бузникин Ильзат Ахметов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июля
16:52 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Зенита» переходит в «Сочи»
16:51 · Россия. Премьер-лига
Медведев: «Рубин» дал мне вторую жизнь в футболе»
16:43 · Россия. Премьер-лига
Колосков выступил против роспуска легионеров из российского футбола
16:38 · Россия. Премьер-лига
​Директор «Зенита» раскрыл планы клуба на остаток трансферного окна
16:38 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: Медведев был лидером «Рубина»
16:25 · Россия. Премьер-лига
Баранник назвал уникальной работу «Зенита» в плане сохранения легионеров
16:21 · Россия. Премьер-лига
Ветераны «Торпедо» сыграли в честь 85-го дня рождения Стрельцова
16:11 · Россия. Премьер-лига
Бузникин прокомментировал переход Ахметова в «Краснодар»
16:04 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «Менеджмент «Зенита» сейчас номер один в стране»
15:58 · Россия. Премьер-лига
Бузникин: Черников — боец, не жалеет ни себя, ни соперника
15:49 · Россия. Премьер-лига
​Стали известны детали договорённости «Динамо» и «Фейеноорда» по Шиманьски
15:43 · Россия. Премьер-лига
Урунов больше не интересен «Химкам»
15:42 · Россия. Премьер-лига
​«Ростов» объявил о возвращении Медведева официально
15:34 · Россия. Премьер-лига
Гаврилов предложил «Спартаку» играть, а не сетовать на судейство
15:34 · Россия. Премьер-лига
Кобелев высказался о проблемах «Динамо» с защитниками
Все новости
Рекомендуем