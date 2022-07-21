Бузникин прокомментировал переход Ахметова в «Краснодар»

Представитель селекционной службы «Краснодара» Максим Бузникин прокомментировал подписание полузащитника Ильзата Ахметова.

«Русский футбольный рынок достаточно ограничен. Любой футболист, который имеет игровой бэкграунд и может помочь команде, — это здорово», — цитирует Бузникина Sport 24.

Специалист отметил, что говорить об этом является прерогативой генерального директора клуба.

24-летний Ахметов покинул ЦСКА после окончания прошлого сезона Российской премьер-лиги на правах свободного агента. Он выступал за «армейцев» с 2018 года, перебравшись из «Рубина». В текущее трансферное окно полузащитник заключил контракт с «Краснодаром».