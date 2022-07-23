​«Спартак» объявил состав на матч с «Краснодаром»

В субботу вечером в РПЛ пройдёт главный матч второго тура – «Краснодар» против «Спартака». Наставник московской команды Гильермо Абаскаль принял решение выпустить на поле с первых минут таких игроков:

Селихов, Чернов, Джикия, Зобнин, Хлусевич, Литвинов, Денисов, Мозес, Мартинс, Промес, Соболев.

Стартовый свисток в матче «Краснодар» - «Спартак» прозвучит в 20:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

После первого тура РПЛ «Краснодар» и «Спартак» имеют по одному зачётному баллу в своих активах.