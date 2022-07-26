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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гацкан поделился советом для Черникова

26 Июля 2022 • 17:44 Комментировать
Краснодар
1:4
Спартак Москва
окончен

Бывший капитан «Ростова» Александр Гацкан поделился советом для игрока «Краснодара» Александра Черникова.

«Какой бы дал совет Черникову? Лично мне помогали партнеры по команде и, конечно же, тренер. От своего стиля ему отказываться не стоит, но нужно более аккуратнее и спокойно идти в борьбу», — цитирует Гацкана «РБ Спорт».

Экс-игрок сказал, что Черникову необходимо найти баланс в своих действиях, чтобы не потерять жесткость, но нельзя преувеличивать с этим. Раньше арбитры позволяли больше борьбы, но сейчас стараются защищать игроков, добавил Гацкан.

Напомним, Черников получил прямую красную карточку в матче второго тура РПЛ против «Спартака» за фол на Викторе Мозесе.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Александр Гацкан Александр Черников
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