Лещук: «Спартак» не хочу рассматривать»

Вратарь московского «Динамо» Игорь Лещук ясно дал понять, что не будет рассматривать вариант с переходом в «Спартак». Футболист объяснил свою позицию тем, что не хочет предавать родной клуб.

«Всё может быть в футболе, но «Спартак» я не хочу рассматривать. Я воспитанник «Динамо», мне тяжело смотреть в сторону «Спартака», – цитирует голкипера издание «РБ Спорт».

Напомним, что 26-летний Лещук до сих пор не смог пробиться в основной состав московского «Динамо». В прошлом сезоне голкипер выходил на поле всего 4 раза. Игорь исполняет роль сменщика Антона Шунина, который является основным вратарём команды.