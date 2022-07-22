Стала известна причина отсутствия Рамиреса в заявке «Краснодара» на матчи РПЛ

Стала известна причина, по которой «Краснодар» исключил из заявки на матчи РПЛ защитника Кристиана Рамиреса.

Как сообщает Metaratings, такое решение обусловлено желанием клуба предоставить 27-летнему эквадорцу игровую практику в Первой лиге.

По информации источника, по новой заявке Рамирес сможет выступать сразу в трёх турнирах: РПЛ, Первой лиге и Кубке России.

Напомним, весной текущего года защитник приостановил контракт с российским клубом, но летом вернулся обратно. Из-за травмы эквадорец приступил к тренировкам лишь спустя месяц после начала сборов.

В минувшем сезоне Рамирес провёл в составе «быков» 13 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Цвета «Краснодара» футболист защищает с января 2017 года.