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«Краснодар» отыграл один гол у «Спартака» благодаря 11-метровому

23 Июля 2022 • 21:28 Комментировать
Краснодар
1:4
Спартак Москва
окончен

В матче второго тура Премьер-лиги «Краснодар» - «Спартак» события развиваются стремительно. «Красно-белые» после перерыва забили дважды и сделали счет разгромным. «Быки», играющие в меньшинстве после изгнания с поля Александра Черникова даже в такой ситуации смогли сократить отставание в счете.

На 60-й минуте Эдуард Сперцян пробивал 11-метровый и не оставил ни одного шанса голкиперу гостей Александру Селихову - 1:3.

Напомним, что до этого за «Спартак» забили Роман Зобнин и Виктор Мозес. Еще один мяч влетел в сетку от защитника «Краснодара» Сергея Бородина.

Текстовый репортажна LiveResult.ru.

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