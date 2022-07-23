Ловчев: «Доходчиво объяснил Абаскалю, что такое «Спартак» в нашей стране»

Бывший игрок московского «Спартака» Евгений Ловчев рассказал о беседе с главным тренером «красно-белых» Гильермо Абаскалем, которая состоялась 19 июля на похоронах Георгия Ярцева.

«Я с ним разговаривал через переводчика и, думаю, доходчиво объяснил, что такое «Спартак» в нашей стране», – цитирует Ловчева «Плеймейкер».

Напомним, что в первом матче нового сезона Российской премьер-лиги московский «Спартак» под руководством Гильермо Абаскаля сыграл на выезде вничью 1:1 с грозненским «Ахматом». Во втором тайме «красно-белые» сумели отыграться в меньшинстве усилиями Виктора Мозеса.