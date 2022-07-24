Что показал Абаскаль со «Спартаком» в Краснодаре

Гильермо Абаскаль одержал первую победу в России. «Спартак» в большинстве разобрал «Краснодар». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом матче.

Уже стартовый состав дал несколько тем для размышления. Из-за дисквалификации Мацея Рыбуся наставнику «Спартака» надо было придумывать, кого поставить налево. Гильермо Абаскаль, как и его предшественник, не очень рассчитывает на профильного игрока этой позиции Леона Классена, который остался в запасе. Также испанец подтвердил мысль, возникшую после первого тура: для него Мозес – игрок атаки. Нигериец на поле вышел, но не в оборону. Налево же был переведён Хлусевич.

Выбор левого защитника заставил Абаскаля делать перестановку и на правом фланге обороны, где как раз все и привыкли видеть экс-футболиста «Арсенала». Тут тоже есть, что подчеркнуть интересное. Вышел не профильный для этой позиции Николай Рассказов и даже не Павел Маслов, у которого есть опыт выступления на этом месте. Абаскаль предпочёл Даниила Денисова, к которому всё больше прикрепляется звание «любимчика тренера».

Серьёзно испанец перетасовал и центр поля. Денисов ушёл в оборону, Наиль Умяров логично присел на лавку, но даже в этой ситуации Абаскаль вновь не выпустил Данила Пруцева. Пока что воспитанник «Чертаново» не может убедить испанца. Интересно, что ещё один выпускник этой школы и главное приобретение «Спартака» этим летом Антон Зиньковский также начинал матч на лавке.

Второй тур подряд в матче «Спартака» показывается красная карточка ещё в первом тайме, но на этот раз в большинстве оказались сами москвичи. Более того, как и неделю назад, команда, получившая численное преимущество, к перерыву вела со счётом 1:0. Пожалуй, игра в Краснодаре как минимум показала, что Абаскаль тактически хорошо обучен.

В отличие от Талалаева неделю назад, «Спартак» в начале второго тайма взвинтил темп, чтобы увеличить преимущество и не дать сопернику поднять головы. Два гола сразу после перерыва в общем-то решили исход. Было видно, что в этом и заключалась установка «красно-белых» на начало второго тайма. После этого игра была сделана, поэтому несчастный случай у своих ворот вовсе не стал фатальным, а лишь немного сократил счёт. В целом «Спартак» идеально воспользовался обстоятельствами. Про Абаскаля говорят, что он тактически силён, и, кажется, в этом есть резон.

Из персоналий хочется отметить Романа Зобнина, который провёл роскошный матч. Его набеги в левую зону атаки стали украшением матча и во многом именно они принесли «Спартаку» победу. Отличный матч в подыгрыше провёл Соболев. В умении комбинировать и создавать моменты он намного сильнее Николсона, что в очередной раз и продемонстрировал. Вообще тройка в атаке Промес – Соболев – Мозес выглядела очень интересно именно с комбинационной точки зрения. Кажется, в этом есть большой потенциал «красно-белых».

Конечно, надо сказать пару слов о судействе, без этого никак. Надо ли было удалять Соболева? Пожалуй, тут неважно, стоило ли давать форварду жёлтую карточку за удар локтем или последовавшее неспортивное поведение. Наверное, можно было. Однако только при одном условии, что все подобные моменты будут судиться всеми арбитрами также строго. В этой парадигме, кстати, удаление Черникова вообще бесспорное – жёлтая карточка за пинок ногой и вторая жёлтая за отмашку. Верно же? Проблема судейства в России – это, прежде всего, непоследовательность. Очень хотелось бы, чтобы Премьер-лига открыла разговоры судей в эфире, это помогло бы всем хоть немного понимать происходящее. Я помню, что это запрещено протоколом ВАР, но Россия сейчас вообще в серой области регулирования ФИФА.

Через неделю «Спартак» сыграет с «Оренбургом». Если судейство не будет сильно вмешиваться, то «красно-белым» предстоит взламывать автобус. Пока что в России Абаскалю с такой задачей справляться не приходилось. Посмотрим, что из этого выйдет.

Роман Андреев