Агент — про Вилькера в «Спартаке»: «Анхель готов к возвращению в Россию»

Футбольный агент Даниэль Ямин, представляющий интересы бывшего защитника «Ахмата» Анхеля Вилькера, прокомментировал новость об интересе к своему клиенту со стороны московского «Спартака».

«Анхель готов к возвращению в российский чемпионат. Он любит Россию, провёл в стране много лет, понимает русский язык, его дети родились в России», — цитирует Ямина Metaratings.

Также агент назвал ещё одного игрока из Венесуэлы, который мог бы быть интересен российским клубам. По мнению Ямина, таким футболистом является центральный защитник Джон Чансельор, ранее выступавший за «Анжи».

В минувшем сезоне 29-летний Вилькер выступал за «Гёзтепе». В составе турецкого клуба защитник провёл 17 матчей, не отметившись в них результативными действиями. Ранее он на протяжении пяти сезонов защищал цвета грозненского «Ахмата».