Тарханов предположил, какой счёт будет в матче «Краснодар» - «Спартак»

Бывший главный тренер «Урала» Александр Тарханов считает, что «Краснодар» сыграет вничью со «Спартаком» в матче второго тура РПЛ.

«Сложно сказать. «Краснодар» играет дома, «Спартаку» будет нелегко, но думаю, команды завершат игру вничью», — приводит слова Тарханова Rusfootball.

По мнению эксперта, матч завершится так же, как и встреча первого тура между «Краснодаром» и «Факелом» со счетом 2:2.

Игра между «Краснодаром» и «Спартаком» состоится 23 июля, начало запланировано на 20:00 по московскому времени. В первом туре «красно-белые» в гостях сыграли вничью с «Ахматом» (1:1), играя весь второй тайм в меньшинстве.