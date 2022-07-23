Александр Мостовой: «Я понимал, что «Спартак» обыграет «Краснодар»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о победе над «Краснодаром». Об этом Мостовой рассказал в интервью изданию «Евро-Футбол.Ру».

- «Спартак» крупно выиграл у «Краснодара», 4:1. Неожиданно?

- То, что победа получилась такой крупной, это неожиданно, но то, что «Спартак» выиграет, я процентов на семьдесят понимал. Почему все думают, что «Спартак» хуже? Еще после матча с «Зенитом» я сказал, что по составу «Спартак» должен быть в тройке нашего чемпионата. Сильнее него только «Зенит» и больше не вижу никого. Если в «Спартаке» все здоровы – он должен обыгрывать «Краснодар». «Быки» играют в «бей-беги». Десять человек бегут вперед и десять – назад. В детский футбол они играют, поэтому так и происходит. На кураже молодежь сыграет пару матчей, а на длинной дистанции что они могут? Вывод какой? У нас сейчас все уравнивается. Вот я сейчас смотрел «Оренбург» - «Урал» - не поймешь где, кто и чего. Особенно, когда иностранцев нет. Здесь есть иностранцы, вот они и решают. Поэтому меня только крупный счет удивил. А так нет. Я думал что «Спартак» выиграет 2:1.

- Но «Краснодар» был в меньшинстве.

- Да. Не надо об этом забывать. Хотя если бы Черников не отмахнулся, желтая карточка была бы у Мозеса. А он отмахнулся рукой, вот и получил.

- Согласны с удалением?

- Конечно. Ну а что? Не отмахивайся, просто встань. Там же видно, что тебя держали. Это желтая карточка Мозесу.

- Как вам игра Промеса? Он обретает себя?

- Он всегда обретал себя. Нормально сыграл. Он был, есть и будет.

- А как вам эпизод с участием Соболева, когда он мог получить вторую желтую карточку?

- Для меня это не карточка. Он в борьбе раньше выпрыгнул и раньше поставил руку. Защитник сам наткнулся. Он же не бил его. Просто в борьбе выпрыгнул и все. Саша высокий, крупный. Там не было намеренного удара или толчка. Еще раз говорю – молодежь «Краснодара» не знает, как и чего. Вот у них такое и происходит. То они падают, то не смотрят. Вспомните первый гол – идет подача, впятером бьются, толкаются, мяч отскакивает, и Зобнин его добивает. А у «быков» один стоит, второй смотрит, третий падает.

- Что скажете об игре Сафонова? Четыре мяча – многовато?

- Он ни в одном голе не виноват.

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- В ворота «Спартака» был пенальти, как вам показалось?

- Я сначала не понял, потому что мяч сперва попал в лицо, а потом в руку. Как трактовать эпизод? Если бы судья не дал пенальти, никто бы не спорил. Ну, человеку бьют в лицо. Он что видит, куда мяч отлетает он носа? А если бы нос сломали? Для меня это больше не пенальти. С другой стороны судья тоже может сказать, что мяч попал в руку и изменил движение. Но сначала он попал в лицо. Тем более, у игрока глаза закрыты, когда попадают с близкого расстояния. Такие моменты бывают, особенно, когда человек в стенке стоит, и ему мяч попадает в разные части тело, которые он закрывает рукой. И что делать? Назначают пенальти, а человек говорит, что закрывал лицо.

- Соболев смотрится сильнее Николсона, который остался в запасе?

- Я бы об этом не говорил. Они играют в одной команде. Конкуренция есть в каждом клубе, а задача – выиграть. Какая разница, кто выходит? В прошлой игре Николсон сыграл неудачно и поэтому сегодня вышел Соболев.

- Для вас это два равноценных нападающих?

- Да. Они выходят по очереди. Так и должно быть. Лучше два равноценных, чем ни одного. Мы смотрим на «Урал», там вообще нет нападающих. А что он может сделать? Поэтому всем и проигрывает.

- Как оцениваете старт для «Спартака»: ничья с «Ахматом» и победа над «Краснодаром»?

- Нормальный старт. То, что произошло с «Зенитом», - это недоразумение. Все бывает. Сразу после той игры я сказал, что «Спартак» должен быть в тройке. В первых двух играх «Спартак» наберет очки, и он это сделал. Следующая встреча с «Оренбургом». Еще три очка. Что тут смотреть? Просто многие будут кричать про Абаскаля. А что он сделал? Команда играет, как играла. Просто забила и все. Тем более, с кем его сравнивать? Он нигде не работал.

Елена Григорьевская