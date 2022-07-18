Бушманов: «Витория — реально сильный и опытный тренер»

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением об экс-наставнике «красно-белых», а ныне главном тренере сборной Египта Руе Витории.

Бушманов назвал португальца сильным и опытным тренером, которому не хватило времени для того, чтобы реализовать все свои идеи в московском клубе.

«Мне была близка философия Руя Витории. Я видел и понимал, во что он хотел играть. Такие вещи сразу видны по тренировочному процессу, по упражнениям, которые даются команде, по общению», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

По мнению специалиста, «Спартак» не смог добиться положительных результатов при Витории из-за отсутствия единства в команде.

Португалец возглавлял «красно-белых» в период с мая по декабрь 2021 года. Под его руководством москвичи сумели занять первое место в своей группе Лиги Европы. Напомним, на этом этапе турнира «Спартаку» противостояли такие команды, как «Лестер», «Наполи» и «Легия».