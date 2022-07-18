Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бушманов: «Витория — реально сильный и опытный тренер»

18 Июля 2022 • 12:48 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
23.07 20:00

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов поделился мнением об экс-наставнике «красно-белых», а ныне главном тренере сборной Египта Руе Витории.

Бушманов назвал португальца сильным и опытным тренером, которому не хватило времени для того, чтобы реализовать все свои идеи в московском клубе.

«Мне была близка философия Руя Витории. Я видел и понимал, во что он хотел играть. Такие вещи сразу видны по тренировочному процессу, по упражнениям, которые даются команде, по общению», — приводит слова Бушманова «Чемпионат».

По мнению специалиста, «Спартак» не смог добиться положительных результатов при Витории из-за отсутствия единства в команде.

Португалец возглавлял «красно-белых» в период с мая по декабрь 2021 года. Под его руководством москвичи сумели занять первое место в своей группе Лиги Европы. Напомним, на этом этапе турнира «Спартаку» противостояли такие команды, как «Лестер», «Наполи» и «Легия».  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Евгений Бушманов Руй Витория
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 18 Июля
14:36 · Россия. Премьер-лига
Бушманов рассказал, какой футбол Абаскаль хочет видеть в «Спартаке»
14:35 · Россия. Премьер-лига
​Два новичка проходят медосмотр в «Зените»
14:26 · Россия. Премьер-лига
Агаларов до сих пор не может смириться с вылетом «Уфы» в ФНЛ
14:24 · Россия. Первая лига
Дзюба может продолжить карьеру в Азербайджане
14:14 · Россия. Премьер-лига
Агаларов перечислил звёздных нападающих, на которых ориентируется в своей игре
14:12 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: Продажа Кокорина в «Фиорентину» — это феноменальная сделка для «Спартака»
14:07 · Россия. Премьер-лига
​Двое представителей «Лукойла» могут оказаться в совете директоров «Спартака»
13:45 · Россия. Премьер-лига
Агаларов: «Я готов к Европе, но мне нужен ещё минимум сезон в РПЛ»
13:03 · Россия. Премьер-лига
Селюк — об уходе Лоуренса из «Химок»: «Юран — сумасшедший человек»
12:59 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал, когда Иван и Мантуан прибудут в расположение «Зенита»
12:48 · Россия. Премьер-лига
Бушманов: «Витория — реально сильный и опытный тренер»
12:32 · Россия. Премьер-лига
Баняц завтра прилетит в Краснодар для подписания контракта с российским клубом
12:03 · Россия. Премьер-лига
Спортивный психолог призвал врача «Торпедо» обратить внимание на состояние Бородюка
11:55 · Россия. Премьер-лига
Сёмин назвал клуб, который понравился ему больше всех в первом туре РПЛ
11:48 · Россия. Премьер-лига
Канчельскис рассказал, какой из клубов удивил его в первом туре РПЛ
Все новости
Рекомендуем