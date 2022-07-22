Роша вернётся в «Спартак»

Агент Хэмилтон Бернард, представляющий интересы нападающего «Спартака» Педро Роши, рассказал о будущих планах игрока.

«Педро Роша вернется в «Спартак» после аренды в «Атлетико Паранаэнсе», — цитирует агента «Чемпионат».

Напомним, что 27-летний бразилец перебрался в «Спартак» в конце лета 2017 года из «Гремио». В августе прошлого года Роша отправился в аренду в «Атлетико Паранаэнсе», согласно данным портала transfermarkt срок арендного соглашения игрока истекает 31 июля. В текущем сезоне футболист принял участие в 15 встречах во всех турнирах, забил 2 мяча и сделал 3 результативные передачи.