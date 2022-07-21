Бубнов верит в «Спартак» в матче с «Краснодаром»

Московский «Спартак» не лучшим образом начал чемпионат России, в первом туре москвичи не смогли добыть победу, едва уйдя от поражения в игре с грозненским «Ахматом». В прошлом сезоне москвичи выступали тоже, мягко говоря, не лучшим образом, заняв только девятое место в турнирной таблице российского чемпионата Премьер-лиги.

Тем не менее, известный эксперт и в прошлом футболист московского клуба Александр Бубнов верит в то, что во втором туре «Спартак» преобразится.

- «Спартак» сумел в меньшинстве спасти игру в Грозном. Такой отменный второй тайм должен добавить уверенности и поднять боевой дух. Психологическое состояние у «красно-белых» лучше, что и станет ключевым фактором. Впрочем, «быки», безусловно, без боя не сдадутся, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Матч состоится 23 июля.