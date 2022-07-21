Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бубнов верит в «Спартак» в матче с «Краснодаром»

21 Июля 2022 • 21:55 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
3.05 3.55 2.25
23.07 20:00

Московский «Спартак» не лучшим образом начал чемпионат России, в первом туре москвичи не смогли добыть победу, едва уйдя от поражения в игре с грозненским «Ахматом». В прошлом сезоне москвичи выступали тоже, мягко говоря, не лучшим образом, заняв только девятое место в турнирной таблице российского чемпионата Премьер-лиги.

Тем не менее, известный эксперт и в прошлом футболист московского клуба Александр Бубнов верит в то, что во втором туре «Спартак» преобразится.

-  «Спартак» сумел в меньшинстве спасти игру в Грозном. Такой отменный второй тайм должен добавить уверенности и поднять боевой дух. Психологическое состояние у «красно-белых» лучше, что и станет ключевым фактором. Впрочем, «быки», безусловно, без боя не сдадутся, - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Матч состоится 23 июля.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Бубнов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
22.07  20:00 Зенит ... Крылья Советов 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 21 Июля
22:12 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА продлил контракт со своим воспитанником
21:55 · Россия. Премьер-лига
Бубнов верит в «Спартак» в матче с «Краснодаром»
21:55 · Россия. Премьер-лига
Мелкадзе: «Спартак» виноват в уходе Бакаева
21:48 · Россия. Премьер-лига
Родригао: Победа в Суперкубке дала возможность ощутить чемпионский дух «Зенита»
21:46 · Россия. Премьер-лига
Мостовой напомнил, что Карпин в своё время вообще не хотел возвращаться в Россию
21:30 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «Баварией» может рулить каждый»
21:10 · Россия. Премьер-лига
Мостовой заявил, что готов работать главным тренером
20:52 · Россия. Премьер-лига
Медведев: «Кравцов улетел в «Сочи»
20:43 · Россия. Премьер-лига
Баринов: При Гисдоле был релакс, это не нормально
20:36 · Россия. Премьер-лига
Рианчо: «Семь бразильцев в «Зените»? Это не проблема»
20:00 · Россия. Премьер-лига
Булыкин рассказал, что нужно делать клубам для прогресса молодых футболистов эксклюзив
19:57 · Россия. Премьер-лига
Лепёхин предположил, с каким счётом завершится матч «Крыльев Советов» против «Зенита»
19:49 · Россия. Премьер-лига
​«Локомотив» показал первые фото Игнатьева в клубе фото
19:46 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Динамо» будет в середине таблице в столетие клуба
19:46 · Россия. Премьер-лига
Стало известно, какие два матча второго тура РПЛ «Матч ТВ» покажет бесплатно
Все новости
Рекомендуем