​«Спартак» прокомментировал отъезд Жигулёва

Илья Жигулёв не будет выступать за «Спартак». Бывший капитан молодёжной сборной России покинул расположение московского клуба после прохождения просмотра. «Красно-белые» дали комментарий по поводу отъезда 26-летнего полузащитника.

«Клуб благодарен Илье за профессиональное отношение к тренировочному процессу, но по разным причинам мы не можем подписать с ним полноценный контракт», - говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт в субботу, 23 июля. В этот день команда Гильермо Абаскаля сыграет против «Краснодара» на поле соперника.