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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​«Спартак» прокомментировал отъезд Жигулёва

21 Июля 2022 • 14:51 Комментировать
Краснодар
...
Спартак Москва
3.05 3.55 2.25
23.07 20:00

Илья Жигулёв не будет выступать за «Спартак». Бывший капитан молодёжной сборной России покинул расположение московского клуба после прохождения просмотра. «Красно-белые» дали комментарий по поводу отъезда 26-летнего полузащитника.

«Клуб благодарен Илье за профессиональное отношение к тренировочному процессу, но по разным причинам мы не можем подписать с ним полноценный контракт», - говорится в сообщении пресс-службы «Спартака».

Ближайший матч чемпионата России «Спартак» проведёт в субботу, 23 июля. В этот день команда Гильермо Абаскаля сыграет против «Краснодара» на поле соперника.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Илья Жигулёв
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КРАСНОДАР СПАРТАК МОСКВА
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