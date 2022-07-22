Дивеев назвал Жиго «неприятным защитником»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев считает, что бывший защитник «Спартака» Самуэль Жиго является неприятным и агрессивным игроком.

«Неприятным был Жиго. Помню, играли с ними тогда, на Ефрема вылетел в подкате, Димка порвал кресты. И он всегда так играет, вот это – неприятный защитник. Даже лучше сказать агрессивный», — сказал Дивеев официальному сайту клуба.

Напомним, Жиго выступал за «Спартак» с 2018 по 2022 год. Минувшей зимой «Марсель» выкупил игрока у «красно-белых», но оставил в клубе до конца сезона на правах арендного соглашения. Со «Спартаком» 28-летний француз стал обладателем Кубка России.