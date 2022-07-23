​Нобоа прокомментировал непопадания в основной состав «Сочи»

Хавбек «Сочи» Кристиан Нобоа пообщался с журналистами после поражения от ЦСКА с результатом 0:3. Среди прочего, эквадорец высказался о своём положении в команде.

По итогам прошлого сезона Нобоа был признан лучшим игроком чемпионата России. В новом же сезона полузащитник пока не выходил в основе.

«Любой игрок недоволен, когда не играет. Но об этом нужно спрашивать у тренера, который принимает решения. Не знаю, почему он не видит меня в основе», - сказал Нобоа.

Следующий матч чемпионата России «Сочи» проведёт 30 июля. Соперником команды Александра Точилина будет «Ахмат».