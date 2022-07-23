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Пономарёв: «Урал» - это не показатель, я жду матч ЦСКА - «Сочи» эксклюзив

23 Июля 2022 • 11:25 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
2.20 3.45 3.25
Через 1 ч. 45 мин.

Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «армейцами» и «Сочи».

«Не думаю, что в этом матче есть какой-то фаворит. «Сочи» в том году занял второе место, но это не показатель, просто так удачно сложился сезон для них. У ЦСКА сейчас абсолютно новая команда с новым тренером. Последняя игра «армейцев» была очень интересной с точки зрения голевых моментов. Очень много ЦСКА создавал в атаке. Но «Урал» - это не та команда, это не показатель. Обольщаться этой победе нельзя. Я жду матч ЦСКА - «Сочи», вот он все расставит на свои места. Если «армейцы», действительно, побежали и у них заработали связки, то игра с сочинцами это покажет. «Сочи» - это лакмусовая бумажка. Игра все поставит на свои места. «Сочи» - это уже серьезная проверка боем. Если ЦСКА выдержит эту проверку, то пойдёт дальше, если не выдержит, то команда может посыпаться.  Думаю, ЦСКА может выиграть 1:0.

Будет ли этот матч принципиальным для Федотова? Нет. Принципов никаких не бывает. Его пригласили в команду, его цель поднять эту команду, заставить ее заиграть, заблестеть. А каких-то принципов таких, что именно матч против бывшей команды, не существует. Это все выдумки журналистов», - сказал Пономарёв.

Матч ЦСКА - «Сочи» начнется в 15:00.

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Евро-Футбол.Ру,
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ЦСКА МОСКВА СОЧИ
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23.07  15:00 ЦСКА Москва ... Сочи 1.90 3.50 4.40
23.07  17:30 Оренбург ... Урал 2.55 3.15 3.00
23.07  20:00 Краснодар ... Спартак Москва 3.25 3.45 2.25
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