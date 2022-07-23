Ветеран ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым поделился ожиданиями от предстоящего матча между «армейцами» и «Сочи».

«Не думаю, что в этом матче есть какой-то фаворит. «Сочи» в том году занял второе место, но это не показатель, просто так удачно сложился сезон для них. У ЦСКА сейчас абсолютно новая команда с новым тренером. Последняя игра «армейцев» была очень интересной с точки зрения голевых моментов. Очень много ЦСКА создавал в атаке. Но «Урал» - это не та команда, это не показатель. Обольщаться этой победе нельзя. Я жду матч ЦСКА - «Сочи», вот он все расставит на свои места. Если «армейцы», действительно, побежали и у них заработали связки, то игра с сочинцами это покажет. «Сочи» - это лакмусовая бумажка. Игра все поставит на свои места. «Сочи» - это уже серьезная проверка боем. Если ЦСКА выдержит эту проверку, то пойдёт дальше, если не выдержит, то команда может посыпаться. Думаю, ЦСКА может выиграть 1:0.

Будет ли этот матч принципиальным для Федотова? Нет. Принципов никаких не бывает. Его пригласили в команду, его цель поднять эту команду, заставить ее заиграть, заблестеть. А каких-то принципов таких, что именно матч против бывшей команды, не существует. Это все выдумки журналистов», - сказал Пономарёв.

Матч ЦСКА - «Сочи» начнется в 15:00.