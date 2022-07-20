Стало известно, когда Мендес прибудет в Москву для заключения контракта с ЦСКА

Полузащитник «Унион Эспаньолы» Виктор Мендес в ближайшее время прилетит в Москву для подписания соглашения с ЦСКА.

Инсайдер Иван Карпов сообщил в своем телеграм-канале о том, что завтра, 21 июля, футболист присоединится к «армейцам».

Ранее появилась информация, что сумма трансфера составит два с половиной миллиона евро.

В текущем сезоне Виктор Мендес провел 15 встреч в чилийской лиге, один раз поразил ворота соперника и записал в свой актив три голевые передачи. Трудовой договор 22-летнего полузащитника с клубом рассчитан до конца 2024 года. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,3 млн евро.