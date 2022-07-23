Федотов: «В ближайшее время Гайч 100% появится на поле»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов на пресс-конференции после матча с «Сочи» (3:0) ответил на вопросы о подсказках игрокам и шансах Адольфо Гайча.

- Где-то на 17-й минуте Милан Гайич и Бактиёр Зайнутдинов побежали к вам и что-то долго спрашивали у вас. Что это было? Показалось, что фланговые игроки стали лучше взаимодействовать. Это относится к этому или нет?

- Вопрос там был по оборонительным действиям, как нужно перестраиваться, когда ни выходили из обороны, поднимали Терехова на свою номинальную позицию, латераль поднимался высоко. Здесь нужно было просто движение нашего нападающего, который перестраивался по центральному полузащитнику, а Хесус уже бы играл по Терехову. Вот такие перестроения, они об этом спрашивали.

- Адольфо Гайч уже четвертый матч не выходит на поле. Чего ему не хватает, чтобы он играл?

- Человек трудится, очень хорошо и мощно. Я думаю, в ближайшее время своим отношением 100% появится на поле.

- ЦСКА на первом месте, 5 забитых, 0 пропущенных. Все знаем, что будет усиление у команды. Чего ждать дальше?

- У нас есть следующий матч, это «Пари НН», к которому мы будем готовиться очень тщательно. Загадывать и смотреть куда-то вдаль не имеет основания. Это стратегические задачи. Нам есть над чем работать, нужно комплектоваться, нужно людей, которые будут появляться и приводить к общему знаменателю. Это небыстро, поэтому нужно засучить рукава и двигаться от матча к матчу. У нас Нижний Новгород, где будет также непросто. Мы смотрим чемпионат, все объявили сражение за очки, поэтому нельзя терять бдительность. Мы порадуемся победе, маленькие радости в жизни. Завтра и уже даже сегодня начинаем подготовку к следующим матчам.