Агент рассказал о том, как Ганчаренко в последний мемент отменил трансфер Комличенко в ЦСКА

Футбольный агент Александр Клюев рассказал о том, как сорвался переход бывшего нападающего «Млады-Болеслав» Николая Комличенко в ЦСКА.

«Всё было согласовано с тогдашним спортивным директором «армейцев» Максимом Дюковым. Николай садится в самолёт, и пока летит, нам позвонили и сказали: «Главный тренер ЦСКА дал отбой», — цитирует Клюева «Матч ТВ».

Агент назвал несостоявшийся трансфер Комличенко самой обидной сделкой в своей профессиональной деятельности.

В настоящий момент 27-летний Комличенко защищает цвета «Ростова». В матче 1-го тура РПЛ против «Динамо» нападающий забил единственный гол своей команды, добыв ничью (1:1).

Свой следующий матч подопечные Валерия Карпина проведут 24 июля против «Локомотива». Начало — в 20:00 по московскому времени.