ЦСКА объявил состав на домашний матч против «Сочи»

Московский ЦСКА объявил стартовый состав на домашний матч второго тура Российской премьер-лиги против «Сочи». Напомним, что игра стартует в 15:00 по московскому времени на «ВЭБ Арене».

Состав «армейцев» выглядит следующим образом:

Акинфеев;

Гайич;

Набабкин;

Дивеев;

Зайнутдинов;

Обляков;

Мухин;

Кучаев;

Карраскаль;

Медина;

Чалов.

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Напомним, что в первом туре ЦСКА обыграл дома «Урал» 2:0. Главный тренер «армейцев» Владимир Федотов проведёт первый матч против бывшей команды, которую ранее покинул на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Федотов финишировал вместе с «Сочи» на втором месте в чемпионате России.