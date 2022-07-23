ЦСКА объявил состав на домашний матч против «Сочи»

Московский ЦСКА объявил стартовый состав на домашний матч второго тура Российской премьер-лиги против «Сочи». Напомним, что игра стартует в 15:00 по московскому времени на «ВЭБ Арене».
Состав «армейцев» выглядит следующим образом:
Акинфеев;
Гайич;
Набабкин;
Дивеев;
Зайнутдинов;
Обляков;
Мухин;
Кучаев;
Карраскаль;
Медина;
Чалов.
Напомним, что в первом туре ЦСКА обыграл дома «Урал» 2:0. Главный тренер «армейцев» Владимир Федотов проведёт первый матч против бывшей команды, которую ранее покинул на правах свободного агента.
В прошлом сезоне Федотов финишировал вместе с «Сочи» на втором месте в чемпионате России.