Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

ЦСКА объявил состав на домашний матч против «Сочи»

23 Июля 2022 • 14:08 Комментировать
ЦСКА Москва
0:0
Сочи
2.20 3.45 3.25
1-й тайм

Московский ЦСКА объявил стартовый состав на домашний матч второго тура Российской премьер-лиги против «Сочи». Напомним, что игра стартует в 15:00 по московскому времени на «ВЭБ Арене».

Состав «армейцев» выглядит следующим образом:

Акинфеев;

Гайич;

Набабкин;

Дивеев;

Зайнутдинов;

Обляков;

Мухин;

Кучаев;

Карраскаль;

Медина;

Чалов.

Реклама


Напомним, что в первом туре ЦСКА обыграл дома «Урал» 2:0. Главный тренер «армейцев» Владимир Федотов проведёт первый матч против бывшей команды, которую ранее покинул на правах свободного агента.

В прошлом сезоне Федотов финишировал вместе с «Сочи» на втором месте в чемпионате России.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА СОЧИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
Идет 1 минута ЦСКА Москва 0:0 Сочи 1.90 3.50 4.40
23.07  17:30 Оренбург ... Урал 2.55 3.15 3.00
23.07  20:00 Краснодар ... Спартак Москва 3.25 3.45 2.25
24.07  15:00 Химки ... Пари НН 0.00 0.00 0.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 23 Июля
15:05 · Россия. Премьер-лига
Суперкомпьютер предсказал чемпиона РПЛ сезона-2022/23
15:04 · Россия. Премьер-лига
Педро Роша не покинет «Спартак» до конца срока действия контракта
14:59 · Россия. Премьер-лига
Точилин: «Каких-то существенных изменений в Федотове не произошло»
14:46 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Я жду от «Краснодара» продолжения всего того, что они делали в прошлом году»
14:33 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий — об уходе Медведева: «Мы не планировали иметь вратарей такого уровня в Первой лиге»
14:31 · Россия. Премьер-лига
Орещук – о новых контрактах Вендела, Малкома и Клаудиньо: «Возможно, «Зенит» рассчитывает вернуться в еврокубки»
14:30 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА - «Сочи»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
14:08 · Россия. Премьер-лига
ЦСКА объявил состав на домашний матч против «Сочи»
14:04 · Россия. Первая лига
Перевертайло — о Зинченко в «Арсенале»: «Когда работали в «Уфе», я не мог предположить, что его карьера будет развиваться так»
13:46 · Россия. Премьер-лига
Радимов — о победе «Зенита» над «Крыльями»: «Оба пенальти были назначены справедливо»
13:24 · Россия. Премьер-лига
Парфёнов: «Спартаку» нужно развивать комбинационный стиль»
12:18 · Россия. Премьер-лига
Ловчев дал прогноз на матч «Краснодар» – «Спартак»
12:11 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Доходчиво объяснил Абаскалю, что такое «Спартак» в нашей стране»
12:02 · Россия. Премьер-лига
Осинькин высказался о состоянии здоровья Пиняева
11:42 · Россия. Премьер-лига
Агент рассказал о том, как Ганчаренко в последний мемент отменил трансфер Комличенко в ЦСКА
Все новости
Рекомендуем