Масалитин — о матче ЦСКА - «Сочи»: Думаю, что увидим минимум три мяча

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящей встрече «красно-синих» против «Сочи».

«Тут подоплека в матче, наверное, в тренере ЦСКА Федотове, который ранее возглавлял «Сочи». Не по-хорошему, я думаю, он расстался с «Сочи». Хотя пишут, что вроде все договоренности исполнили», — приводит слова Масалитина Rusfootball.

Эксперт считает, что у обоих клубов будет хорошая мотивация, возможно, игра будет с множеством забитых мячей, нулей точно быть не должно. Минимум три мяча будет в этой встрече, и хотелось бы, чтобы ЦСКА выиграл, добавил Масалитин.

ЦСКА примет «Сочи» во втором туре Российской премьер-лиги, матч пройдет 23 июля в 15:00 по московскому времени.