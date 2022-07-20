Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Масалитин — о матче ЦСКА - «Сочи»: Думаю, что увидим минимум три мяча

20 Июля 2022 • 19:08 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
2.20 3.45 3.25
23.07 15:00

Бывший футболист ЦСКА Валерий Масалитин поделился ожиданиями от предстоящей встрече «красно-синих» против «Сочи».

«Тут подоплека в матче, наверное, в тренере ЦСКА Федотове, который ранее возглавлял «Сочи». Не по-хорошему, я думаю, он расстался с «Сочи». Хотя пишут, что вроде все договоренности исполнили», — приводит слова Масалитина Rusfootball.

Эксперт считает, что у обоих клубов будет хорошая мотивация, возможно, игра будет с множеством забитых мячей, нулей точно быть не должно. Минимум три мяча будет в этой встрече, и хотелось бы, чтобы ЦСКА выиграл, добавил Масалитин.

ЦСКА примет «Сочи» во втором туре Российской премьер-лиги, матч пройдет 23 июля в 15:00 по московскому времени.
Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Валерий Масалитин Владимир Федотов Сочи
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА СОЧИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Июля
20:56 · Россия. Премьер-лига
Тарханов предположил, какой счёт будет в матче «Краснодар» - «Спартак»
20:47 · Россия. Премьер-лига
Хохлов назвал фаворита в матче «Динамо» - «Торпедо»
20:35 · Россия. Премьер-лига
Агент Новосельцева: «Динамо»? От них предложение не поступало
19:58 · Россия. Премьер-лига
​Игнатьев станет игроком «Локомотива» - известны условия
19:47 · Россия. Премьер-лига
Шиманьски перейдёт в «Фейеноорд» слухи
19:35 · Россия. Премьер-лига
Мостовой высказался о ситуации с Пиняевым
19:30 · Россия. Премьер-лига
​ЦСКА отказался от 30-летнего бразильца по имени Андрей
19:27 · Россия. Премьер-лига
Экс-врач «Спартака» Зоткин: Вряд ли Пиняев пострадал из-за попадания травинки
19:08 · Россия. Премьер-лига
Масалитин — о матче ЦСКА - «Сочи»: Думаю, что увидим минимум три мяча
18:47 · ФНЛ-2. Группа 1
«Ротор» объявил о переходе двух футболистов
18:47 · Россия. Премьер-лига
​Врач «Крыльев Советов» рассказал о состоянии Пиняева – футболист попал в больницу
18:42 · Россия. Премьер-лига
​Пиняев не попадал в реанимацию – источник
18:26 · Россия. Премьер-лига
​Бывший врач сборной России высказался о ситуации с Пиняевым, попавшим в реанимацию
18:15 · Россия. Премьер-лига
Жиров в сфере интересов двух клубов из РПЛ эксклюзив
18:09 · Россия. Премьер-лига
Чанов заявил, на какие позиции ЦСКА необходимо усиление
Все новости
Рекомендуем