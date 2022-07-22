Агент Бараца отреагировал на интерес ЦСКА к футболисту

Агент Матиас Фаркас, представляющий интересы полузащитника «Дебрецена» Петера Бараца, ответил на вопрос об интересе ЦСКА к игроку.

«Интерес ЦСКА к Барацу? Об этом рано что-либо говорить», — цитирует Фаркаса «Чемпионат».

В минувшем сезоне 20-летний полузащитник принял участие в 34 матчах во всех турнирах, в которых смог отметиться двумя забитыми мячами и записал на свой счет пять результативных передач. Согласно данным портала transfermarkt стоимость Петера Бараца составляет 800 тысяч евро, а его действующий трудовой договор с венгерским клубом рассчитан до 31 декабря 2022 года.