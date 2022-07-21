Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гайич: «Крики Акинфеева помогают команде»

21 Июля 2022 • 10:28 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
2.20 3.45 3.25
23.07 15:00

Защитник ЦСКА Милан Гайич поделился мнением о вратаре «армейцев» Игоре Акинфееве.

По мнению сербского футболиста, подсказки голкипера во время матчей очень помогают полевым футболистам.

«Никто не видит происходящее на поле лучше, чем он. А я привык к крикам от голкипера, что он подсказывает: как действовать, куда двигаться. И это очень помогает. А в жизни о вообще, кстати, очень вежливый», — приводит слова Гайича «Чемпионат».

Напомним, 26-летний Гайич перешёл в ЦСКА текущим летом из «Црвены Звезды». Свой следующий матч «армейцы» проведут 23 июля против «Сочи». Начало — в 15:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Игорь Акинфеев Милан Гайич
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
500 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
ЦСКА МОСКВА СОЧИ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Июля
11:09 · Россия. Премьер-лига
Гайич: «Готов играть в ЦСКА 10 лет, как Фернандес»
10:57 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Зенит» рассматривал Нобоа в качестве замены Венделу»
10:53 · Россия. Премьер-лига
Аршавин спрогнозировал, когда российские клубы вернут в еврокубки
10:41 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Мозес — лучший футболист «Спартака»
10:28 · Россия. Премьер-лига
Гайич: «Крики Акинфеева помогают команде»
10:15 · Россия. Премьер-лига
Заика: «С приходом Гаранина почти ничего не изменилось»
10:08 · Россия. Премьер-лига
Пиняев не сыграет с «Зенитом»
10:02 · Россия. Премьер-лига
«Динамо» может оформить новый трансфер на выходных
09:48 · Россия. Премьер-лига
Аршавин назвал игрока, которого может продать «Зенит»
08:43 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» - «Крылья Советов»: прогноз на матч чемпионата России – 22 июля 2022
08:36 · Россия. Премьер-лига
Баженов дал прогноз на матч «Краснодар» - «Спартак»
07:44 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Спартака» может уехать в Иран
07:06 · Россия. Премьер-лига
Петржела: «Зенит» — это уже не российская команда, а бразильская
05:45 · Россия. Премьер-лига
Фернандес следит за игрой ЦСКА, не пока не готов вернуться
05:19 · Россия. Премьер-лига
Мостовой объяснил, почему Оздоев практически не интересен клубам из РПЛ
Все новости
Рекомендуем