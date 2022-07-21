Гайич: «Крики Акинфеева помогают команде»

Защитник ЦСКА Милан Гайич поделился мнением о вратаре «армейцев» Игоре Акинфееве.

По мнению сербского футболиста, подсказки голкипера во время матчей очень помогают полевым футболистам.

«Никто не видит происходящее на поле лучше, чем он. А я привык к крикам от голкипера, что он подсказывает: как действовать, куда двигаться. И это очень помогает. А в жизни о вообще, кстати, очень вежливый», — приводит слова Гайича «Чемпионат».

Напомним, 26-летний Гайич перешёл в ЦСКА текущим летом из «Црвены Звезды». Свой следующий матч «армейцы» проведут 23 июля против «Сочи». Начало — в 15:00 по московскому времени.