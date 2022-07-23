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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Фукс: Отлично сыграли

23 Июля 2022 • 17:36 Комментировать
ЦСКА Москва
3:0
Сочи
окончен

В первом субботнем матче в рамках второго тура российской Премьер-лиги московский ЦСКА с крупным счетом переиграл обладателя серебряных медалей прошлого сезона - «Сочи».

Несмотря на то, что защитник армейского клуба Бруно Фукс пропускал эту игру из-за повреждения, он следил за событиями на поле и очень доволен выступлением своей команды. Он похвалил свою команду за отличную игру.

- Как игра ЦСКА в матче с «Сочи»? Отличная, - заявил Фукс в интервью «ТАСС».

В, очередном, третьем туре российского чемпионата Премьер-лиги армейцы сразятся на выезде с «Пари НН». Эта встреча состоится 31 июля.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Бруно Фукс
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окончен ЦСКА Москва 3:0 Сочи 1.90 3.50 4.40
Идет 45 минута Оренбург 0:0 Урал 2.55 3.15 3.00
23.07  20:00 Краснодар ... Спартак Москва 3.25 3.45 2.25
24.07  15:00 Химки ... Пари НН 0.00 0.00 0.00
24.07  17:30 Динамо Москва ... Торпедо Москва 0.00 0.00 0.00
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