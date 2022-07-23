Фукс: Отлично сыграли

В первом субботнем матче в рамках второго тура российской Премьер-лиги московский ЦСКА с крупным счетом переиграл обладателя серебряных медалей прошлого сезона - «Сочи».

Несмотря на то, что защитник армейского клуба Бруно Фукс пропускал эту игру из-за повреждения, он следил за событиями на поле и очень доволен выступлением своей команды. Он похвалил свою команду за отличную игру.

- Как игра ЦСКА в матче с «Сочи»? Отличная, - заявил Фукс в интервью «ТАСС».

В, очередном, третьем туре российского чемпионата Премьер-лиги армейцы сразятся на выезде с «Пари НН». Эта встреча состоится 31 июля.