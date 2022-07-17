ЦСКА договорился о покупке чилийского полузащитника

Полузащитник «Унион Эспаньолы» Виктор Мендес близок к переходу в ЦСКА, сообщает журналист Тоно Акоста в своих социальных сетях.

По информации источника, стороны уже договорились о сделке, которая обойдётся руководству московского клуба в 2,5 миллиона евро.

Действующий контракт опорника с чилийским клубом рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего Мендеса в 2,3 миллиона евро.

В текущем году полузащитник провёл за свою команду 16 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.