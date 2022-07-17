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ЦСКА договорился о покупке чилийского полузащитника

17 Июля 2022 • 09:27 Комментировать
ЦСКА Москва
...
Сочи
23.07 15:00

Полузащитник «Унион Эспаньолы» Виктор Мендес близок к переходу в ЦСКА, сообщает журналист Тоно Акоста в своих социальных сетях.

По информации источника, стороны уже договорились о сделке, которая обойдётся руководству московского клуба в 2,5 миллиона евро.

Действующий контракт опорника с чилийским клубом рассчитан до конца 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает 22-летнего Мендеса в 2,3 миллиона евро.

В текущем году полузащитник провёл за свою команду 16 матчей, в которых забил один гол и отдал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Трансферы футбола - лето 2022 Виктор Мендес Унион Эспаньола
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