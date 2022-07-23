Точилин: «Каких-то существенных изменений в Федотове не произошло»

Главный тренер «Сочи» Александр Точилин поделился ожиданиями от матча с ЦСКА в эфире канала «Матч Премьер».

- Ваш штаб очень активно общался с Владимиром Федотовым перед матчем. Как Владимир Валентинович изменился, перейдя в ЦСКА?

- Кроме символики и экипировки, по большому счету, никак. Каких-то существенных изменений в нем не произошло, поэтому он такой же, как и был в «Сочи».

- Сегодня у вас нет правого номинального латераля, видимо, в этой роли будет Бурмистров. Чем вы руководствовались при выборе именно Бурмистрова на эту позицию?

- В первую очередь именно его физическим состоянием. Второе - то, что у него есть опыт игры на этой позиции. Понятно, он, может быть, небольшой, но, по крайней мере, из тех игроков, которые у нас на сегодняшний день есть на этой позиции, мы посчитали, что эт будет оптимальный вариант.