Дивеев: Хочу поиграть в Европе

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев заявил, что после разговора с нападающим Фёдором Чаловым о «Базеле», он захотел поиграть в Европе.

«Федя рассказал много нового – какой тренировочный процесс, каково отношение к русским. После этого я тоже хочу когда-нибудь попробовать силы в Европе», — приводит слова Дивеева официальный сайт клуба.

Футболист заявил, что ничего страшного нет, можно спокойно ехать в европейский клуб, первое время будет трудно с английским языком, но это только в самом начале.

Напомним, форвард ЦСКА Фёдор Чалов перешел в «Базель» на правах аренды минувшей зимой, а после окончания сезона вернулся в российский клуб.