Защитник «Риу Аве» Савио может пополнить состав ЦСКА.

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» ЦСКА проявляет интерес к левому защитнику Савио, права на которого принадлежат «Риу Аве». Сейчас бразилец находится в аренде в «Гоясе». «Армейцы» изучают возможность приобретения и уже вышли на связь с представителями футболиста. При этом ЦСКА также не оставляет попытки приобрести Мойзеса из «Интернасьоналя». Переговоры по нему протекают сейчас довольно непросто.

27-летний футболист в текущем сезоне принял участие в 15 матчах во всех турнирах, в которых смог записать в свой актив четыре результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает Савио в 225 тысяч евро.