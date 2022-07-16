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Отец Хесуса Медины: «Моего сына всё устраивает в ЦСКА» эксклюзив

16 Июля 2022 • 00:26 Комментировать
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23.07 15:00

Отец Хесуса Медины Франциско Медина поделился мыслями о ближайших перспективах игрока.

«Роман Бабаев говорил что-то о дополнительных соглашениях с легионерами? Если честно, ничего про это не знаю. Мой сын имеет контракт с ЦСКА еще на три года, его всё устраивает, и он не намерен уходить из команды прямо сейчас. Не думаю, что нужны ещё какие-то соглашения. Повторюсь, Хесус прекрасно чувствует себя в России, ему всё нравится, всё в порядке», – заявил Франциско Медина.

Хесус Медина выступает за ЦСКА с начала текущего года. В составе московского коллектива парагваец провёл 12 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Хесус Медина
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