Отец Хесуса Медины Франциско Медина поделился мыслями о ближайших перспективах игрока.

«Роман Бабаев говорил что-то о дополнительных соглашениях с легионерами? Если честно, ничего про это не знаю. Мой сын имеет контракт с ЦСКА еще на три года, его всё устраивает, и он не намерен уходить из команды прямо сейчас. Не думаю, что нужны ещё какие-то соглашения. Повторюсь, Хесус прекрасно чувствует себя в России, ему всё нравится, всё в порядке», – заявил Франциско Медина.

Хесус Медина выступает за ЦСКА с начала текущего года. В составе московского коллектива парагваец провёл 12 матчей, в которых отметился одним голом и двумя результативными передачами.