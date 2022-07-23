​Заболотный остроумно ответил на вопрос о бразильцах в «Зените»

ЦСКА на мажорной ноте начал новый сезон РПЛ, обыграв «Урал» и «Сочи» с общим счётом 5:0. После субботней игры с журналистами пообщался форвард московской команды Антон Заболотный. Комментируя возможность конкуренции с «Зенитом», футболист отреагировал на тот факт, что питерцы продлили контракты с рядом бразильских игроков.

«Зенит» продлевает бразильцев одного за другим? Mastercard», - остроумно ответил Заболотный со смехом.

Напомним, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из четырёх последних сезонов. После двух туров текущего чемпионата команда Сергея Семака имеет четыре очка в своём кармане.