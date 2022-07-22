Полузащитник ЦСКА Кристиан Бистрович в ближайшее время вернётся в расположение клуба.

Несмотря на обширный интерес со стороны клубов из Хорватии, Кристиан Бистрович не желает покидать ЦСКА. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» уже в понедельник он должен присоединиться к команде и продолжит восстанавливаться после полученной травмы. Агент футболиста также подтвердил «Евро-футболу», что его клиент сосредоточен на своем будущем в России.

24-летний футболист перешел из ЦСКА в турецкий клуб «Фатих Карагюмрюк» минувшей зимой на правах аренды. Там он провел 20 матчей во всех турнирах, забил 1 мяч и сделал 3 голевые передачи.