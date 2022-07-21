Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Булыкин в интервью корреспонденту «Евро-Футбол.Ру» Копачеву Евгению заявил, что не согласен с идеей распустить всех легионеров из РПЛ.

«Что значит «распустить»? За них заплачены деньги. Никто не хочет быть в ситуации, когда купили легионера за условные 5 миллионов евро, куда-то отдавать его бесплатно. Просто в современных реалиях нужно делать ставку на российских футболистов, на российскую молодёжь. Если мы уйдём от огромных зарплат, тогда мы сделаем наш футбол чистым, конкурентоспособным, и больше уже будут думать о футболе, а не об экономической выгоде», — сказал Булыкин.

Напомним, весной ФИФА объявила о том, что легионеры из Российской премьер-лиги смогут приостановить свои контракты на сезон-2022/23.

Такой опцией воспользовался форвард «Локомотива» Ян Кухта, он перешёл в пражскую «Спарту». Игроки ЦСКА Чидера Эджуке и Арнор Сигурдссон тоже решили приостановить контракты. Первый будет выступать за «Герту», исландец проведёт сезон-2022/23 в шведском «Норрчёпинге».