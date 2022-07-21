Гаранин: «Штрафы – это последняя мера наказания»

Тренер «Сочи» Вадим Гаранин заявил, что не любит штрафовать своих футболистов.

«Мы не сторонники штрафов. Даже если игрок ошибся, не в игровом эпизоде, а в режиме, например, то я словами пытаюсь объяснить, что если мы на тренировки начнем опаздывать, то потом и на поле опоздаем», — приводит слова Гаранина «Спорт День за Днем».

Тренер рассказал, что у него было несколько случаев со штрафами, игрок приносил деньги, но через два дня получал их обратно, потому что деньги его не интересуют.

Вадим Гаранин стал тренером «Сочи» после ухода с поста главного тренера Владимира Федотова, но у Гаранина нет тренерской лицензией, которая позволяла бы занимать должность наставника команды.